Meral Akşener esnafın nabzını tuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman’da esnafları ziyaret edip, esnafın içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili bilgi edindi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine yaptığı ziyaret sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Siyasette gündem konusu olan ‘Başbakanlık’ konusuna göndermede bulunan partililer, “Başbakan Meral” sloganları attı.

Esnafları ziyaretinde iktidarı eleştirmediğini, kendi partisinin de reklamını yapmak için gelmediğini dile getiren Akşener, tek gayesinin esnafın ekonomik durumunu öğrenmek olduğunu söyledi.

Esnaf ziyaretinin birisinde işyerinde bulunan vatandaş ilgi Akşener arasında ilginç bir konuşma geçti. Vatandaş, Meral Akşener’e siyasi hayatında başarılar dileyerek, “Bu vatan hepimizin, bu millet hepimizin, bu millet için bir ve beraberiz. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkın” dedi.

Bir esnaf ise güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu, AK Parti’nin bu haliyle iktidardan indirilemeyeceğini ifade etti.

Akşener, daha sonra Adıyaman’dan ayrılarak Besni ilçesine doğru yola çıktı.