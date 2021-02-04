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Meral Akşener Ankara Adliyesi’nde ifade verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Şubat Cuma günü devam eden bir dava ile ilgili olarak Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği duyuruldu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, soruşturmanın 2016 yılında başlatıldığını, 31 Mart seçimlerinden hemen sonra iddianameye çevrilerek dava açıldığını belirtti.

Politika 04.02.2021, 18:55
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Meral Akşener Ankara Adliyesi’nde ifade verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 5 Şubat Cuma günü saat 10.00’da devam eden bir dava ile ilgili olarak Ankara Adliyesi’nde ifade vereceği duyuruldu.

“UYUTULAN BİR SORUŞTURMA İDDİANAMEYE ÇEVRİLEREK DAVA AÇILDI”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu:

* 31 Mart seçimlerinden hemen sonra genel başkanımız ile ilgili uyutulan bir soruşturma iddianameye çevrilerek dava açıldı.

* Bu davanın iki boyutu var. Bu dava 31 Mart seçimlerinden yani Millet İttifakı’nın büyükşehir belediyelerini almalarından hemen sonra nisan ayında iddianame açıldı.

* 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oy pusulalarına ilişkin sayın genel başkanın yapmış olduğu bir açıklamayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bir kamu görevlisine hakaret olarak kabul etmiş. Bununla ilgili bir soruşturma başlatılmış.

* Bu soruşturma her ne hikmetse 31 Mart sürecinden hemen sonra apar topar iddianame düzenlenerek dava açılmış. Yenilenen İstanbul seçimlerinden bir gün sonra da sayın genel başkanımız hakkında 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir soruşturma başlatıldı.

* Bu soruşturma 2019’daki yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra apar topar bir gizlilik kararı dosyaya koyuldu. Antalya’daki yargılamaya ilişkin genel başkanımızın ısrarla ifadesi istendi. Genel başkanımız ile yarın Yüksek Seçim Kurulu’na ilişkin ifadesini vermek için eşlik edeceğiz.

“‘MAÇ DEVAM EDERKEN KURALLARI DEĞİŞTİRDİĞİ’Nİ VURGULAMIŞTI”

Akşener’in ifadesi istenen açıklamasını detaylandıran Poyraz, şöyle konuştu:

* Referandumdan sonra sayın genel başkan katıldığı bir toplantıda kendisine sorulan mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun ‘maç devam ederken kuralları değiştirdiğini’ vurguluyor.

* Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bunu kamu görevlisine hakaret olarak kabul ediyor. Bu konuya ilişkin 2017’deki beyandan sonra İYİ Parti kuruluyor.

* İYİ Parti kurulduktan, genel seçimlere girildikten sonra hiçbir işlem yok dosyayla ilgili. 31 Mart süreci başladığı anda şubat ayında savcılık dosyayı bilirkişiye gönderiyor. Bilirkişiler bunu hakaret olarak rapor ediyor. Savcılık bekliyor.

* 31 Mart seçimleri Millet İttifakı Antalya dahil büyükşehir belediyelerini alınca nisan ayında savcı iddianameyi mahkemeye gönderiyor. Yargılama başlıyor.

“BİLİRKİŞİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Bilirkişilerden şikayetçi olduklarını belirten Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

* Saygıdeğer bilirkişilerden bir tanesi raporunu verdikten sonra TBMM’de bir göreve geldi. Diğer bir bilirkişinin sosyal medyasını taradığınızda Cumhur İttifakı adaylarına ilişkin ‘haydi bastır, şimdi oluyor, çünkü çaldılar’ gibi bir sosyal medya paylaşımı var.

* Bir iddiada bulunmuyorum. Bilirkişilerin siyasi görüşleri olabilir. Ancak bu görüşlerin olduğu bir alanda bana tevdi edilen bir dosyada ‘seçim sath-ı maili var, bu konuyla ilgili tarafım’ diyerek bu konuyla ilgili ret durumu ortaya konması lazımdı. Bilirkişi raporunun gerçeği yansıtamayacağını ortaya koyduk.

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