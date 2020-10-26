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Meral Akşener, abisinin ismini taşıyan parkın açılışında gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de, üç yıl önce vefat eden ağabeyi Nihat Gürer'in ismini taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi. Parka ağabeyinin adının verildiğinden habersiz açılışa katılan Akşener, ağabeyinin fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Politika 26.10.2020, 14:33
2002
Meral Akşener, abisinin ismini taşıyan parkın açılışında gözyaşlarını tutamadı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün gittiği İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi'nin abisi Nihat Gürer adına açtığı parkta gözyaşlarına boğuldu. 

Partisinin 3. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İzmir’e giden Meral Akşener, CHP’li Çiğli Belediyesi tarafından yaptırılan ve Kocaeli Ticaret Odası eski başkanlarından olan abisi Nihat Gürer’in adının verildiği parkın açılışında duygu dolu anlar yaşadı.

Açılış sırasında duygulandığı gözlenen Meral Akşener, "Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu" ifadelerini kullandı.

Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Açılışa, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İyİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İyİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İyİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve partililer de katıldı.

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