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Menemen’deki seçim iptaline CHP’den tepki

İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin Menemen Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin kura kısmının usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından CHP İzmir, basın açıklaması yaptı.

Politika 18.12.2020, 13:40
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Menemen’deki seçim iptaline CHP’den tepki

İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin Menemen Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin kura kısmının usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından CHP İzmir, basın açıklaması yaptı.

Menemen’de eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanarak görevinden alınmasının ardından yeni belediye başkan vekili seçimi meclis tarafından yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kurayla belirlenmişti. İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar Cumhuriyet Halk Partisi’nde şok etkisi oluştururken, CHP İzmir İl ve İlçe Örgütleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediyesi Başkan Vekili Deniz Karakurt, CHP’li ilçe belediye başkanları ve İYİ Parti’li heyet, Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Burada karara tepki amacıyla bir basın açıklaması düzenlenirken, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, açıklama yaptı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, alınan kararın hukuksuz olduğunu öne sürerek, kararın Menemen halkının iradesine hakaret olduğunu söyledi. Yücel, "Biz CHP olarak yasal haklarımızı hukuk çerçevesinde sonuna kadar arayacağız. Mahkemenin kararına karşı gerekli itirazları yapacağız. Menemen’i korumaya ve Menemenlerin hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Deniz Karakurt un görevine devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt, sürecin yasal boyutunu da anlatarak, "Kuranın canlı yayın eşliğinde tüm meclis üyelerinin önünde açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği, oy pusulalarının herkesin gözü önünde katlanarak için görünmeyen plastik toplara konulduğu, bu süreç içinde de kura çekecek Meclis Başkan Vekili salonun dışında olduğu, sonradan salona girerek kendisinin de kavanozun içinde olan iki plastik topu karıştırarak çekim yaptığı, çekim sonrası kazanan plastik topun içinden Aday Av. Deniz Karakurt’un adının çıktığı, kontrol amaçlı diğer plastik topun da açıldığında diğer Aday Aydın Pehlivan’ın adının olduğu da kontrol edilerek, seçimin kura yöntemiyle kazananın Av. Deniz Karakurt olduğu salonda bulunan herkes tarafından görülmüştür. Davacı Aydın Pehlivan’ın seçimin başından sonuna kadar, seçim alanında olduğu, ancak seçime yönelik olarak herhangi bir itirazda bulunmadığı gibi 1 Aralık 2020 Başkanlık Vekili Seçimi’nin tüm kuralları da Adalet ve Kalkınma Partisi Yöneticileri tarafından belirlenmiştir. Aynı gün Belediye Meclis Salonu’nda olan her partiden meclis üyesi arkadaşlarımız ve partilerin ilçe yöneticileri buna tanıktır. Biz de rakibimiz tarafından konulan kurallara itiraz etmeyerek, sorun çıkarmayarak sonuca saygılı olduğumuzu gösterdik. İzmir Bölge 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vererek hukuku, siyasetin gölgesinde bırakmıştır. Menemen halkının iradesinin yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hiç kuşkunuz olmasın her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Size sahip çıkacağız. Asla yalnız değilsiniz" açıklamasında bulundu.
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