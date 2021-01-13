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Menemen Belediyesi AK Parti’ye geçti

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçiminde Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt ile yarışan Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan, seçimi kura ile kazanarak yeni başkanvekili oldu.

Politika 13.01.2021, 15:41
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Menemen Belediyesi AK Parti’ye geçti

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçiminde Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt ile yarışan Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan, seçimi kura ile kazanarak yeni başkanvekili oldu.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un “zimmet ve irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Aksoy’dan boşalan koltuk için Menemen Meclisinde yer alan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’ndan birer aday çıkmıştı. Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4’ncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı. Gerçekleştirilen kura sonucunda Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan’ın da isminin bulunduğu kuradan çıkan isim olarak Menemen Belediyesinde yeni başkan vekili olmuştu. Karakurt’un seçimi kura ile kazması sonrası, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan İzmir 2’nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etti. İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin CHP’li Deniz Karakurt’un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP Menemen de kararın durdurulması yönünde dava açmış ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap almıştı. İzmir Valiliği, İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP’li ve İYİ Parti’li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Çoğunluk sağlandı kura çekimi yapıldı

Bugün ise İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 4’te 1 çoğunluk sağlandı. Millet İttifakı’ndan sadece Deniz Karakurt, Mehmet Karabiniş ve Ali Yılmaz’ın olduğu toplantıya Cumhur İttifakı tam kadro ile mecliste bulundu. Mecliste konuşan Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, seçimin mahkeme kararı beklenmeden vali kararı ile yapılmasını hukuki bulmadıklarını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Yusuf Demircioğlu ise seçimin yasaya uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve kuranın Menemen için hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi

Kurada Aydın Pehlivan kazandı, Millet İttifakı üyeleri salonu terk etti

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan tarafından yapılan kura çekiminde, torbadan Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan’ın ismi çıktı. Hulusi Doğan, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, “Bana göre en adil en objektifi yaptık. Benim elime bu değdi ve kazanan isim belli oldu” dedi.

Hulusi Doğan’ın konuşması esnasında Millet İttifakı üyeleri, Aydın Pehlivan’ı tebrik etmeden salondan ayrıldı. Millet İttifakı üyelerinin karar itiraz edeceği öğrenilirken, Aydın Pehlivan’ın kurayı kazandığını duyanlar sevinç gösterilerinde bulundu.
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