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Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı’nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.
Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı’nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.
Politika 18.07.2022, 15:55
Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı’nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.