banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fiyatlar dibe vurdu!
Fiyatlar dibe vurdu!
CHP’ye kayyum atandı
CHP’ye kayyum atandı
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'

Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı’nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.

Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı’nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.

Politika 18.07.2022, 15:55
Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı’nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.

Menderes seçimlerini Erkan Özkan aldı. Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı’nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu