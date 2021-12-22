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Memur sendikaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunacağı açıklandı.
Politika 22.12.2021, 12:08 22.12.2021, 12:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci' bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunacak.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Sn Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Sn Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00’da Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunacaktır."