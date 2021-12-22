Memur sendikaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci' bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Sn Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Sn Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00’da Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunacaktır."