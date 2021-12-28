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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan ’ek zam’ ve ’vergi muafiyeti’ açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “’Vergi Muafiyeti düzenlemesi’ ilave zam olarak görülmemelidir. ‘Ek zam/ilave ödemenin’ en kısa hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Politika 28.12.2021, 23:01
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan ’ek zam’ ve ’vergi muafiyeti’ açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “’Vergi Muafiyeti düzenlemesi’ ilave zam olarak görülmemelidir. ‘Ek zam/ilave ödemenin’ en kısa hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu 6. Olağan Genel Kurulu, SGK Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan ve çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı katkıyı önemsediklerini ifade ederek, 3600 ek gösterge başta olmak üzere göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiği çağrısında bulundu.

Konuşmasında sosyal güvenlik sisteminin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmalarının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini de yineledi. Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telefi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın, memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı açıklamalarını da eleştirdi.

Sözleşmeli personeller ile ilgili de konuşan Yalçın, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik çağrılarını hatırlatarak belediyelerde işten çıkarılan memurlar ile ilgili çağrısını yineledi. “İş güvencesi konusunda sözleşmeliler boyutuyla ciddi sıkıntılar yaşıyor” diyen Yalçın, “Şu an 5393’lü belediyelerde çalışan sözleşmeli arkadaşlarımız 31 Aralık itibariyle işlerine son verilmek üzere tebligatları verilmiş durumda. Yargı kararıyla geri döndürdüğümüz arkadaşlarımız 2. 3. Kez aynı sorunla karşılaşıyor. Kaç gündür Sayın Kılıçdaroğlu’na ihbarımdır diye çağrıda bulunuyorum. Kırşehir Belediyesinde 13 kişiydi, 25’i geçmiş durumda 2 haftada işten çıkarılan kişi sayısı. Bu arkadaşlar memur. Sözleşmeliler konusunda da komisyonun bir an önce çalışmaya başlamalı. Bu kara soruna çözüm bulunması son derece kıymetli” diye konuştu.

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