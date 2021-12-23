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Memleket Partisi lideri İnce: “Üretim seferberliği başlatılmalı”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir’de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce, Türkiye’de acilen üretim seferberliği başlatılması gerektiğini söyledi.

Politika 23.12.2021, 19:32 23.12.2021, 20:01
Memleket Partisi lideri İnce: “Üretim seferberliği başlatılmalı”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir’de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce, Türkiye’de acilen üretim seferberliği başlatılması gerektiğini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir’de esnaf ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan İnce, acilen üretim seferberliği başlatılması gerektiğini söyledi. İnce, “Saksıları bile ekmeliyiz. Bütün hazine arazileri ekilmeli, çiftçilerden kira almaktan falan vazgeçin. Bırakın millet hazine arazilerini eksin. Acilen ilaçta, gübrede, tohumda, mazotta vergi indirimine ihtiyaç var. Acil bir su kanunu çıkarmamız lazım. Türkiye’deki arazilerin yüzde 75’i halen vahşi sulamayla sulanıyor” dedi.

“İktidarın da muhalefetin de yaptığı şey marketleri suçlamak. Sonundan yani marketten başlanmaz, tarladan başlanır” diyen İnce, “İddia ediyorum, bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Bunda çok iddialıyım” diye konuştu.

“Çobanların sigorta primlerini devlet ödemeli”

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için destekleme primlerinin verilmesi gerektiğini belirten İnce, "Türkiye’de civcivi, ilacını avro ile alırsan, yumurtayı pahalı yersin. Buzağı, yem, ilaç, avroyla olursa, eti pahalıya yersin. Bu kadar basit. Kopya çekmek de serbest; söylediklerimi dinlerlerse et de süt de ucuzlar. Yoksa tarlada ucuz, rafta pahalı yemeye devam ederiz. Türkiye’nin acilen üretime geçmesi lazım. Hayvancılığımızı geliştirmek istiyorsak 85 milyon şunu bilmelidir ki çobanların sigorta primlerini devlet ödemelidir. Tarımda çalışan kadınlara sigorta prim desteği sağlanmalıdır. Havza bazlı ürün üretmeye geçmeliyiz. Konya’da mısır ektirirseniz Konya’yı çökertirsiniz. Mısıra su lazım, su nerede varsa orada mısır ektireceksiniz. Kanal İstanbul’u boş vereceksin, GAP’la uğraşacaksın, Konya Ovası Projesiyle uğraşacaksın.”

Türkiye’de en ucuz et, süt, peynir ve ekmeği millete kendisinin yedirebileceğini savunan İnce, “Su kanunu, mera kanunu, hazine arazilerinin çiftçiye ücretsiz verilmesi, bütün bunları yaparsak hayvancılıkta ve tarımda nefes alırız. Yoksa çok pahalı yemeye, hatta paramız olsa da seneye bulamama tehlikemiz var. Onun için acilen çiftçiye gübre desteği yapılmalıdır” dedi.

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