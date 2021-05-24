Memleket Partisi Lideri İnce: “Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce erken seçim iddialarına yönelik, “Bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım yani sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan” dedi.

Genel Başkan Muharrem İnce Genel Merkez’de bir basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Erken seçim ve yeni anayasa konusunu değerlendiren İnce, partisinin daha yeni olduğunu ancak her konuyu takip edip çalışma yaptıklarını belirtti.

“Bir çalışma komisyonu kuruyoruz”

Anayasa çalışmaları hakkında konuşan İnce, “Bizde bir çalışma komisyonu kuruyoruz. Yeni kurulduk daha. Her şeyi yakından takip ediyoruz. Bir hukukçu arkadaşımızı bu konuda görevlendirdik. Bu arkadaşımız koordine edecek. Sadece parti üyeleri parti kurucuları değil akademisyenlerden, bu konuda sözü olanlardan bir komisyon kurup çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hodri meydan”

Erken seçime yönelik yorumlarda bulunan İnce, “Yakından takip ediyoruz. Muhalefet erken seçimden kaçmaz. Bizde muhalefet partisi olduğumuza göre şimdilik, bundan kaçmıyoruz. Ama biz yeni kurulduk, henüz seçime katılma şartlarını sağlayamadık, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şuanda 41 ilde örgütlenmeye başladık. Yasanın bize getirdiği sınırlamaları aşmak için. Erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. Bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan. Biz seçimden falan kaçmıyoruz ama şunu da unutmayalım ola ki baskın yapıldı giremesin bunlar seçimlere diye, o zaman da 100 bin imza şartı var o da orada duruyor. Bakanlar kurulu kararı ile milletin karşısına çıkarız” şeklinde konuştu.