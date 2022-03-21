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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “PKK ile görüşenler var, bizim tavrımız net”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “PKK ile görüşenler var, bizim tavrımız net. Yeter ki oy gelsin, nasıl gelirse gelsin, gizli kapaklı görüşme bizim kitabımızda yok” dedi.

Politika 21.03.2022, 15:05
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “PKK ile görüşenler var, bizim tavrımız net”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “PKK ile görüşenler var, bizim tavrımız net. Yeter ki oy gelsin, nasıl gelirse gelsin, gizli kapaklı görüşme bizim kitabımızda yok” dedi.

İnce, memleketi Yalova’da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Halil İnalcık Enstitüsü Konferans Salonu’na gerçekleşen toplantıda İnce, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İnce, muhalefet yakın kanallarda dahi kendilerine yer bulamadıklarından yakındı.

“Herkesle görüşürüz, millete duyurmak şartıyla”

İnce, Millet İttifakı’nda yer alıp almayacaklarını ve bu ittifaka HDP’nin de katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı. Herhangi bir ittifaka girme gibi düşüncelerinin bulunmadığını belirten İnce, ilkeli bir siyasetten yana olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Biz masaya oturduğumuzda ‘Atatürk’ demekten imtina ediliyorsa biz o masadan kalkarız, olmayız. Bizim ilkelerimiz belli. Biz, terörün her türlüsünü kınıyoruz. PKK, IŞİD, FETÖ terör örgütüdür. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Masaya oturacağımız kişilere sorarız, Atatürk ile problemin var mı, var. O zaman oturmuyoruz. Yalovalılara sesleniyorum. Memleket Partisi’ne üye olun bekliyorum hepinizi ama Atatürk ile sorununuz varsa istemiyorum. Gidin başka partiye. Atatürk düşmanı çok parti var nasıl olsa. Gidin başkasına. PKK’ya terör örgütü diyemiyorsan istemiyorum. Başka partiye gidebilirsin. PKK ile görüşenler var, bizim tavrımız net. Yeter ki oy gelsin, nasıl gelirse gelsin, gizli kapaklı görüşme bizim kitabımızda yok. Görüşeceksek bir siyasi parti ile milletin gözünün önünde görüşürüz. Herkesle görüşürüz, millete duyurmak şartıyla.”

“Hiçbir netameli konuya girmiyorlar”

Muhalefetteki ittifak çalışmalarına değinen İnce, bu partilerin tabanlarını dinlemediğini dile getirdi. Bu partilerin amacının çözüm getirmek olmadığına vurgu yapan İnce, "Zaten uzlaşamıyorlar. Nasıl uzlaşıyorlar, ‘Ya Atatürk demeyelim’, ‘İstanbul sözleşmesi demeyelim’. ‘Nükleer enerjiyi konuşmayalım’, Cemaatler, tarikatlar eğitimden elini ayağını çekecek mi? Netameli konular bunlar. Hiçbir netameli konuya girmiyorlar. Ortaya karışık bir metinde anlaşıyorlar. Bu çözüm olamaz" diye konuştu.

“Şimdi yapılan da doğrudur”

İnce, Rusya - Ukrayna Savaşı’ndaki Türkiye’nin dış politikasını da değerlendirdi. Dış politikayı doğru bulduğunu ifade eden İnce, “İsmet Paşa 2. Dünya Savaşı’na Türkiye’yi sokmadığı zaman, ‘erkekliğimizden etti bizi’ deyip İsmet Paşa’ya muhalefet ediyorlardı. Bugün gelinen noktada, İsmet Paşa’dan özür dilemeliler. İsmet Paşa da o zaman doğru yapmıştı, şimdi yapılan da doğrudur. Atatürk’e de bir Fatiha okusunlar Montrö’yü düşünebildiği için. İyi ki Montrö, iyi ki Atatürk, iyi ki İsmet Paşa var” ifadesini kullandı.

“İktidar, e-devlet, İHA ve SİHA’larda başarılı olmuştur”

İnce, Türkiye’nin sorunlarını çözerken partizanca yaklaşmayacaklarını ifade etti. Doğruya doğru diyeceklerini dile getiren İnce, şöyle konuştu:

“E-devlet konusunda başarılı olmuştur bu iktidar. Onu sürdüreceğiz, daha iyisini yapacağız. İHA’lar, SİHA’larda başarılı olmuştur Türkiye, biz destekleyeceğiz, daha iyisini yapacağız. Öncelikli sektörlerimiz onlar değil. Turizm, tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil, savunma sanayi, film sanayi bunların hepsi öncelikli sektörlerimiz bizim. Biz doğru yapıldığı zaman doğruya doğru diyeceğiz destekleyeceğiz. Örneğin, ‘Ne işimiz var bizim Libya’da’ demiyoruz. Libya’da olmalıyız. ‘Maalesef Azerbaycan’a yardım ettik’ muhalefetin bir kısmı böyle diyor. Biz öyle demiyoruz. Türkiye, Azerbaycan’a yardım etmekle doğru yapmıştır. Memleket Partisi iktidarı olsaydı daha fazla yardım yapardı. Bizim siyaseti okuma biçimimiz bu. Milli bir muhalefet yapıyoruz biz.”

Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve İl Başkanı Ertan Şener de katıldı.

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