Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’den MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşme, MHP genel merkezinde yapıldı. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.