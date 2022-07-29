Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Kılıçdaroğlu 10 kez kaybetti ona bırak demiyorsunuz"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bana diyorlar ki sen bir kere aday oldun kaybettin bırak siyaseti. Kılıçdaroğlu 10 kez kaybetti ona bırak demiyorsunuz. Meral Akşener’in 5’inci partisi ona bırak demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona bırak demiyorsunuz. Mansur Yavaş üçüncüye kazandı hiç kimseye bırak demiyorsunuz bana gelince bırak diyorsunuz. 10 kere kaybedenler bıraksın." dedi.

Konya’dan sonra Karaman’a gelen İnce, burada partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekindi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki çay bahçesinde basın açıklaması yapan İnce, iktidarı ve muhalefeti eleştirdi. İnce, 20 yıllık bu iktidar, 20 sene önce enflasyonu yüzde 29’dan aldı, bugün 79’a çıkardı. Doları alışı 1.6’ydı, doları 18’e çıkardı. Mazot 1 liraydı 25 lira oldu. Dış borcumuz 125 milyar dolardı, 450 milyar dolar oldu. İşsizlik arttı, yoksulluk arttı, 20 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu, artık bu iktidardan kurtulmak lazım. Fakat muhalefet diyor ki; ‘Biz varız.’ Türkiye’yi kamplaştırdılar Millet İttifakı Cumhur İttifakı diye. Bende diyorum ki bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulmak lazım. Niye kurtulmak lazım bu ikisinden de muhalefet 20 yıllık iktidarın karşısında Libya Teskeresi’nde anlaşamıyorsunuz, Ergenekon Davaları’nda anlaşamıyorsunuz, İstanbul Sözleşmesi’nde anlaşamıyorsunuz, dokunulmazlıkların kaldırılmasında anlaşamıyorsunuz, nerede anlaşacaksınız siz? Türkiye’nin en önemli konularında anlaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisinden de kurtulmak lazım. Bana diyorlar ki sen bir kere aday oldun kaybettin bırak siyaseti. Kılıçdaroğlu 10 kez kaybetti ona bırak demiyorsunuz. Meral Akşener’in 5’inci partisi ona bırak demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona bırak demiyorsunuz. Mansur Yavaş üçüncüye kazandı hiç kimseye bırak demiyorsunuz bana gelince bırak diyorsunuz. 10 kere kaybedenler bıraksın." diye konuştu.

İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kazanmak için ne yapmak lazım, 51 almak lazım değil mi? Yüzde 2’yi mi 51’e yaklaştırmak kolay, 7 buçuğumu 51’e yaklaştırmak kolay, 22’yi mi kolay, 31’i mi kolay. Temel Karamollaoğlu yüzde 1’in altında aldı. O meydana gezecek Akşener yüzde 7 buçuk aldı o meydanda gezecek, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 aldı o meydanda gezecek. Yüzde 31 almış bu adam Muharrem İnce çekil kenara, diyorlar. Öyle yağma yok, 31’den 51’e daha kolay ulaşır gelsinler beni desteklesinler. Ben hazırım ama geçen sefer acemiliğime denk geldi, bu sefer hemen kabul etmem şartlarım var. Millet İttifakı’nın adayı yapacaklarsa benim şartlarım var. Bir kere bana oy verecekler iki meydanlara kendi afişlerini asmayacaklar. Cumhurbaşkanlığı adayının afişini asacaklar. Geçen sefer kendi afişlerini astırıyorlardı. Üç hazineden aldıkları paraları harcayacaklar cepte tutmayacaklar. Seçim gecesi sandıklara sahip çıkacaklar 12 bin sandığı ortalığa bırakıp gözlemci koymayıp sonra Muharrem İnce seçim gecesi neredeydin diye soru soruyor bana troller. Sandıkları ben mi kururum parti mi korur. Ben bu ülkeyi yüzde 65 ile seçim kazandırırım ama arkamda duracaklar. Öyle ortaya aday diye salıp paraları kasada tutup sandıkları korumayıp öyle değil. Zaten aday yaparken de üçüncü olsun bıraksın siyaseti diye yaptılar kazansın diye değil. Bu Erdoğan’dan kurtulmamız lazım ama Erdoğan’dan kurtulsan bu muhalefetten de kurtulmamız lazım“ dedi.

İnce daha sonra Karaman’dan ayrıldı.