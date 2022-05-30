Memleket kan ve ter dökerken, Kılıçdaroğlu kıyafet değiştirmiş!

Hüseyin Likoğlu'nun bugün kaleme aldığı yazısında, "Kaçmadan' önce bir iyilik daha yapar mısınız Sayın Erdoğan" başlıklı yazısındaki Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bölüm şöyle:

Şu 15 Temmuz'un hesabını da kesin, ondan sonra gidin. Mesela size, “Kaçacak” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece sabaha kadar niye grand tuvalet beklediğini çok merak ediyorum.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi saat 23.00-23.30 civarlarında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaydı. Karşısında tankları görünce ne yapacağını şaşırdı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki evine sığındı.

Görüntü ve fotoğrafları inceleyince bir ayrıntı dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerde ‘lacivert' renkte olan kravatı, sığındığı evde darbe girişimini televizyondan izlerken çekilen fotoğrafta ‘kırmızı'ya dönmüştü!.

Darbe gecesini hepimiz yaşadık. O gece kimimiz sokağa, kimimiz işimize koştuk. Hangimiz kıyafet değiştirdi? Kıyafeti düşünecek zaman mı vardı? Sayın Kılıçdaroğlu sığındığı evde televizyon izlerken, niye kıyafet değiştirdi acaba? Neden lacivert kravatı çıkarıp, kırmızı kravat taktı?

Sayın Erdoğan, 15 Temmuz gecesi kim kiminle beraberdi, kim kimi aradı, kim kime doğru koştu, kimler bir araya geldi, kimler bir aradayken ayrıldı. HTS kayıtları ve baz istasyonu sinyalleri ne diyor. Bugünkü Yuvarlak Masa o gün kare miydi, dikdörtgen miydi, sanal mıydı, gerçek miydi? Bize bir iyilik daha yapın, bu durumu ortaya çıkarıp öyle kaçın ne olur!..