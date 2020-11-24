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Melih Gökçek: "SADECE YİK ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞ, AMA BENCE YETMEZ"
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Politika 24.11.2020, 16:52 24.11.2020, 16:58
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Gökçek yaptığı payllaşımda; "BÜLENT ARINÇ SADECE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞ... AMA BENCE YETMEZ... YETER Mİ TWEET ALEMİ? KANAATİNİZİ YAZIN Kİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ BÜLENT’TE ÖĞRENSİN.." ifadelerine yer verdi
BÜLENT ARINÇ SADECE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞ...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 24, 2020
AMA BENCE YETMEZ...
YETER Mİ TWEET ALEMİ?
KANAATİNİZİ YAZIN Kİ
NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ BÜLENT’TE ÖĞRENSİN.. pic.twitter.com/Lu7w47o9aJ