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Melih Gökçek: "SADECE YİK ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞ, AMA BENCE YETMEZ"

Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!

Politika 24.11.2020, 16:52 24.11.2020, 16:58
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Melih Gökçek: "SADECE YİK ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞ, AMA BENCE YETMEZ"
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Gökçek yaptığı payllaşımda;  "BÜLENT ARINÇ SADECE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞ... AMA BENCE YETMEZ... YETER Mİ TWEET ALEMİ? KANAATİNİZİ YAZIN Kİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ BÜLENT’TE ÖĞRENSİN.." ifadelerine yer verdi

#Bülent Arınç #melih gökçek #istifa #Twitter
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