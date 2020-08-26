Melania Trump : “Korona virüs görünmez düşman“
FİRST LADY MELANİA TRUMP, ABD’NİN CUMHURİYETÇİ PARTİ ULUSAL KONGRESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONUŞMADA KORONA VİRÜSTEN ETKİLENEN AİLELERE SEMPATİ DUYDUĞUNU İFADE EDEREK, KORONA VİRÜSÜ “GÖRÜNMEZ DÜŞMAN“ OLARAK TANIMLADI. JACOB BLAKE’İN AMERİKAN POLİSİ TARAFINDAN DEFALARCA SIRTINDAN VURULMASININ ARDINDAN BAŞLAYAN PROTESTOLARA DA DEĞİNEN MELANİA, “ŞİDDETİ DURDURUN” ÇAĞRISI YAPTI.
First Lady Melania Trump, ABD’nin Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nde gerçekleştirdiği konuşmada korona virüsten etkilenen ailelere sempati duyduğunu ifade ederek, korona virüsü “görünmez düşman“ olarak tanımladı. Jacob Blake’in Amerikan polisi tarafından defalarca sırtından vurulmasının ardından başlayan protestolara da değinen Melania, “Şiddeti durdurun” çağrısı yaptı.
ABD’de First Lady Melania Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için Beyaz Saray’dan canlı bir konuşma yaptı. Melania Trump konuşmasında değindiği korona virüsü “görünmez düşman“ olarak tanımladı. Korona virüsten etkilenen ailelere sempati gösteren Melania, korona virüs salgınında ABD’de insanlığın güzel yanlarını da gördüğünü sözlerine ekledi. Melania “Korona virüs, zor bir süreç olmanın yanında ABD halkını bir araya getirerek bağlarını güçlendirdi” ifadelerini kullandı.
Salgında eşi ABD Başkanı Donald Trump’a övgü dolu sözlerle seslenen Melania Trump, “Korona virüs kapsamında eşim bütün yapılması gerekenleri yapana kadar rahatlamayacak” dedi.
“Şiddeti durdurun”
Melania Trump, konuşmasında Amerikan polisi tarafından sırtından defalarca vurulan ve felç kalan Jacob Blake’in ardından başlayan şiddet olaylarına da değindi. “Şiddeti durdurun” çağrısı yapan First Lady, “İnsanları medeni bir şekilde bir araya gelmeye çağırıyorum, böylece çalışabilir ve Amerikan ideallerimizi yaşayabiliriz. Ayrıca insanlardan adalet adına yapılan şiddeti ve yağmayı durdurmalarını ve asla bir kişinin teninin rengine dayalı varsayımlarda bulunmamalarını istiyorum” dedi.
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