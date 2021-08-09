Mehmet Şimşek CHP ile görüştü mü?

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için AK Partili bir isimle temasta olduğu iddiasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ismin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu ileri süren Daşdemir, "Benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le temas halindelermiş. Ali Babacan, Abdullah Gül’den sonra Kürt kökenli olması sebebiyle Mehmet Şimşek’le yakın zamanda görüşüldü" dedi.

Daşdemir, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

En önemli kriter Kürt kökenli olması. İkinci olarak AK Partili ve Kürt kökenli olması. Görüşüldüğünü ve kendisiyle temasa geçildiğini duydum.

Peki Mehmet Şimşek kimdir?

1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir. Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı. Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi. 23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.