Mehmet Ali Şahin: “Darbe başarılı olsaydı Meral Hanım başbakan olabilirdi”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Meral Hanım artık başbakanlık sevdasından, hedefinden vazgeçmelidir. Darbe başarılı olsaydı olacaktı. Millet buna engel oldu. Dolayısıyla ütopya peşinde koşuyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem’e gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 6’lı masanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değiştirmek için ortaya çıktığını belirten Şahin, “Bu seçimlere mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre giriliyor. Seçimlerde Cumhurbaşkanı yüzde 50 artı 1 ile seçilecek. Halk onun kuracağı hükümete güvenoyu vermiş olacak. Bu sisteme geçmeye halkımız karar verdi” dedi.

“Meral Hanım artık başbakanlık sevdasından, hedefinden vazgeçmelidir”

6’lı masanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kaldırmayı istediğini ifade eden Şahin, “Bu bir hayaldir. Bu siyasi partilerin genel başkanları mutlaka yeni durumu benimsemeleri ve projelerini ona göre yapmaları gerekir. Geleceğe doğru olmamış olan bir sisteme göre şimdiden şekillenmeye çalışırsanız yolda kalırsınız. Mesela Meral Hanım ‘Başbakan olacağım’ diyor. Meral Hanım bu şansı kaçırdı. 15 Temmuz 2016’da eğer FETÖ’cüler başarılı olsaydı başbakan olabilirdi. Nitekim 15 Temmuz 2016’ya doğru giderken ‘Ben başbakan olacağım, Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ diyordu. Ne gariptir ki darbe girişiminde bulunan konseyin adı da Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ konseyidir. Meral Hanım artık başbakanlık sevdasından, hedefinden vazgeçmelidir. Darbe başarılı olsaydı olacaktı. Millet buna engel oldu. Dolayısıyla ütopya peşinde koşuyorlar. Diğerleri de cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan olacağız diyorlar. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Tabii kendi aralarındaki bu çekişmeleri kamuoyuna da yansıyor. Kamuoyu da büyük dikkatle takip ediyor. Ya bunlardan bir şey olmaz diye düşünüyorlar” diye konuştu.

Şahin, “Geçenlerde Cumhurbaşkanımız ifade etti. İki kaptan bir gemiyi batırır. 6 kaptan bu gemiyi daha çok batırır. Geçmişte biz koalisyon dönemlerini çok yaşadık. Bunlar çok uzun ömürlü ve memlekete faydalı olmadı. Dolayısıyla o görüntüleri veren bu 6’lı masanın Türkiye’nin geleceği ile ilgili vatandaşa umut vermesi pek mümkün değildir. Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Daha bunlar 10. toplantıda halka umut veren, gelecekle ilgili halkın beklentilerine cevap verecek bir proje çıkmadı. Bundan sonra da çıkacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

Genel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda bilgi veren Şahin, şunları söyledi:

"Adaylık başvurusunda bulunmadım. Genel merkezimiz de bunu anlayışla karşıladı. Vatandaşlarımızın bir takım taleplerini burada takip etme gayreti içindeyiz. Benim böyle bir başvurum olmadı. Anketler yapılır, teşkilata sorulur. ‘Buradan en fazla oyu Mehmet Ali Şahin ile alacağız’ diye bir sonuç çıkarsa ve genel başkanımız size ihtiyacımız var diye beyanda bulunursa cumhurbaşkanımızı kırmam. Ama bu sorumluluğu Karabük’te yerine getirebilecek çokça arkadaşımız var. Dolayısıyla benim milletvekili listeleri ile ilgili düşüncem budur.”