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Meclisin gündemi, Grand Plaza ve yarışma parası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında, AK Parti grubu üyeleri belediye iştiraki olan Grand Plaza’nın zarar ettiğini belirterek eleştirilerini sıraladı. Toplantıda, Ulusal Genç Solistler Yarışması’nda verilecek ödül parası ile ilgili de CHP ve AK Parti grupları arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

Politika 12.01.2022, 20:51
Meclisin gündemi, Grand Plaza ve yarışma parası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında, AK Parti grubu üyeleri belediye iştiraki olan Grand Plaza’nın zarar ettiğini belirterek eleştirilerini sıraladı. Toplantıda, Ulusal Genç Solistler Yarışması’nda verilecek ödül parası ile ilgili de CHP ve AK Parti grupları arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Mecliste CHP grubu ve AK Parti grubu arasında Grand Plaza ve Ulusal Genç Solistler Yarışması ile ilgili maddelerde tartışmalar yaşandı. AK Parti grubu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Grand Plaza’nın zarar ettiğini ifade ederek yöneticileri “beceriksizlikle” suçladı. Öte yandan, Ulusal Genç Solistler Yarışması’nda verilecek ödül parası ile ilgili de CHP ve AK Parti grupları arasında tansiyon yükseldi.

“Grand Plaza zarar ediyorsa bu belediye kapısına kilit vurmalı”

Belediye iştiraki Grand Plaza A.Ş.’nin olağanüstü genel kurul toplantısında alınan, şirket sermayesinin 60 milyon artırılarak 193 milyon 458 bin liraya çıkarılması kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin Grand Plaza A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (yüzde 50,00’sine tekabül eden) 30 milyon liralık rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi, oy çokluğu ile uygun bulundu. Konu ile ilgili konuşan AK Parti’li meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “İzmir’de Yasemin Kafe var, Asansör Kafe var. Fiyatları hiç gördünüz mü? Ben korkuyorum gitmeye. Geçen gün bir vekil arkadaşımızla gittik, hesap korkunç geldi. Buradaki gelirlerden neymiş de arka sıradakilere destek veriyormuşsunuz. Önce Şato’ya yerleştiniz, arkasından marina yaptınız. Böyle bir şirketin zarar etmesi ayıptır, günahtır, yazıktır. Fiyatlar piyasanın çok çok üstünde. ‘Halkın Bakkalı’ diyorsunuz. Allah aşkına kimse orada alışveriş yapamaz. Grand Plaza zarar ediyorsa bu belediye kapısına kilit vurmalı. Demek ki başkan ve başkan vekili beceriksiz” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Nilay Kökkılınç ise “Beceriksiz sözcüğünü kendisine yakıştıramadık. Sermaye artışı, Ticaret Kanunu’na göre yaptığımız bir şeydir” cevabını verdi.

“8 liralık iki ekmeğe 10 lira kargo ücreti isteniyor”

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da şu yorumu yaptı:

“Belediyenin tüm şirketlerinin inanılmaz derecede kar etmesini beklemiyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında sosyal sorumlulukları var. Ancak bu şirketler zarar ederken, gerekçesi acaba sosyal belediyeciliği yerine getirdiği için mi? Orada ciddi bir pahalılık var. Buna, ekonomideki dalgalanmalarla ilgili bir cevap beklemiyorum. Orada bir standardın altına düşmemek adına, İzmir’de arka sıradakilerin oraya gelmemesi için bir duruş var. Halkın Bakkalı’nı vatandaş için yaptığınızı söylüyorsunuz. Orada online alışveriş yapmak istedim. İki ekmek seçtim. Glütensiz ekmek 450 gram, tanesi 4 lira. Sepete ekledim, bir baktım ki kargo ücreti 17 lira. 8 liralık iki ekmeğe 10 lira kargo ücreti isteniyor. Böyle bir şeye bugüne dek hiçbir yerde karşılaşmadım. Bu bir iş bilmezliktir. Bu meseleye Ticaret Kanunu’nun maddesi gereği sermaye artışı diye bakarsanız İzmir’in kamu kaynakları heba olur gider ve yazık olur. Bazı şirketlerin sermaye artışına oy verdik ama burada işin başka boyutuna kaçıyorsunuz. İzmirlilerin yüz milyonlarca parasını havaya atıyorsunuz. Sebep iş bilmezlik ve beceriksizlik.”

Hızal’ın ardından konuşan CHP’li meclis üyesi Bülent Gözüpek, “Beceriksizliği ve iş bilmezliği vatandaşlar görüyor. Beceriksizlik varsa aynaya baksınlar” diye konuştu.

Yarışma tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı, Alsancak Rotary Derneği işbirliğiyle bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Ulusal Genç Solistler Yarışması ile ilgili de mecliste tartışmalar yaşandı. Ulusal Genç Solistler Yarışması’nda birincilik ödülünün 10 bin TL olarak belirlenmesine ilişkin komisyon raporunda, yarı final konseri ve gala konseri yapılacağı ifade edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin genç sanatçıların konaklamalarının sağlanması işinin müdürlüğün 2022 yılı, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Organizasyon Bütçesinden ödenmesi ve Genç Profesyonel Kategori birincilik ödülü olan 10 bin TL’nin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğünün 2022 yılı Ödül, İkramiye vb. Ödeme Bütçe Kaleminden karşılanması hususları yer aldı. AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri madde ile ilgili tartıştı.

“Bu kültür sanat değil”

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Yarışma ile ilgili bir protokol yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Rakamsal olarak 10 bin yazmışsınız. Muhtemelen milyona yakın ya da üzerinde bir para harcanacak. Komisyonda bir protokol yoktu ya da bize gösterilmedi. Burada bir zimmet tehlikesi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, finansal açısından ciddi bir problem yaşıyor. Büyükşehir, personelin ikramiye ve maaşını ödeme konusunda problem yaşayan bir belediye hale geldi. Şu anda evde bakım hizmetini personel maaşını ödeyemediği için yapamıyor. Hal böyleyken Rotary Kulüp ile ne olduğu belli olmayan bir organizasyon yapıyorsunuz ve milyonları ona aktarıyorsunuz. Bize sanata karşı olduğumuzu söyleyeceksiniz ama bu kültür sanat değil, bambaşka bir şey. Ondan sonra Grand Plaza da diğer şirketler de zarar eder. Bu organizasyonun bir kısmını Grand Plaza yapacak. Nasıl olsa parayı Büyükşehir gönderecek, nasılsa İzmirlilerin parası gönderilecek" dedi.

AK Parti’li meclis üyesi Erhan Çalışkan, “Rotary, en varlıklı insanların olduğu bir kulüp. Burada Rotary ne yapacak peki? Parayı İzmir Büyükşehir Belediyesi harcayacak. Biz diyoruz ki; niye o zaman Rotary ile beraberiz? En varlıklı kesimin üye olduğu kulüp, 100 lira harcanacaksa 20 lira harcayamaz mı? Biz buna itiraz ettik. Sanata itiraz etmedik. 10 değil, 20 verelim ama neden Rotary? Rotary ne yapacak?” diye sordu.

“Bunun bütçesi milyonlarca lira değil”

CHP’li meclis üyesi Bülent Gözüpek de Hızal’a karşılık olarak şunları söyledi:

“Özgür Bey her çıktığında ekonominin kötü gittiğini söylüyor. Geçen hafta metronun imza törenini yaptık. Keşke gelip 1 milyarlık yatırımı gösterseydiniz. En son finans kuruluşundan A+ finans raporu aldık. Bütün faaliyetler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekonomik gücü ile devam ediyor. Biraz önce niyet okudunuz. Evet, sanata karşısınız. Bu yıl yarışma 14. kez yapılıyor. Genç opera sanatçılara para ödüllerinin yanı sıra onların yurt dışında sanatsal anlamda gelişmelerine katkı sağlanacak. Buradan birinci olacak yarışmacı, ülkemizi yurt dışında temsil edecek. İnşallah ödülle döner.” CHP’li Cenap Börühan ise “Yarışma ilk kez yapılmıyor. Ne olduğu belli. 50 gencimiz gelecek, birinciye 10 bin TL ödül verilecek. Gençlere konaklama ve yemek imkanı sunulacak. Bunun bütçesi milyonlarca lira değil” sözlerine yer verdi.

CHP’li Taner Kazanoğlu, “Protokolü, hukuk komisyonuna gelmediği için görmediniz. Ayrıca burada sadece 10 bin liralık ödül kısmıyla ilgili meclis kararına ihtiyaç var. Diğer konuda bir ihtiyaç yok. 50 arkadaşımıza da feda olsun. Burada bir zimmet durumu yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer’in serzenişine yanıt

Meclisin dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, meclisin birinci birleşiminde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in açıklamaları ile ilgili söz aldı. Başkan Soyer’in, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve oda başkanlarından oluşan heyetin Ankara’ya giderek İzmir’in taleplerini dile getirmesiyle ilgili serzenişte bulunmasını hatırlatan Hızal, Soyer’in bu geziye kendisinin davet edilmediğini söylediğini de anımsatarak, “O programın randevularını ve organizasyonunu muhtemelen her hafta Tunç Soyer’in görüştüğü ticaret odası ve sanayi odası başkanları yapmıştır. Kendisi bu görüşmelerde bu bilgiyi alabilirdi. Valimiz bu programların bazılarına katıldı. Valimiz, Ticaret ve Tarım Bakanlığı görüşmelerine katıldı. Ticaret Bakanlığı ile görüşmenin temelinde, Kemalpaşa’da yapılan Lojistik Köyü’nün yapımı vardı. Biz İzmir’in yararına olan faaliyetlerin içindeyiz” sözlerine yer verdi.

“Bu görüşmeleri organize eden odalar”

Kınık ve Bergama’daki organize sanayi bölgeleri ile ilgili de görüşüldüğünü kaydeden Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkan, ‘Keşke ben de orada olsaydım’ diyor. Nasıl bir çelişkililerle yönetiliyor bu şehir? Organize sanayi bölgeleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi, önce olumlu görüş veriyor, sonra ne değiştiyse olumsuz görüş veriyor. Yani bu yatırımların İzmir’e yapılmamasını istiyor. Hal böyleyken burada ‘Ben neden davet edilmedim?’ diye polemik ortaya koymak hayatın olağan akşına aykırıdır. Bu konu öyle farklı bir noktaya geldi ki bazı CHP’li İzmirli siyasetçiler hazine bulmuş gibi üzerine atladı. Bu görüşmeleri organize eden odalardır. Başkan her iki odanın başkanları ile sık sık görüşüyor. Başkan, yurt dışında çıkıyor, bir gün valiye ‘Şuraya gidiyorum, İzmir’le ilgili görüşme yapacağım’ dedi mi? Hayır. Bekliyor muyuz? Hayır.”

"Başkanın içten gelen haklı bir sitemiydi"

Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, "Bu programın, odalar tarafından düzenlenmesi, Özgür Hızal’ın gerekçelerini ortadan kaldırmaz. Başkanımız, sitemini dile getirdi. Valimiz ve belediye başkanımızın ilişkileri son derece iyi. Fakat şu söze katılmak mümkün değil. ’Yurt dışına giderken valiyi davet ediyor mu?’ Görev alanı ile ilgili bir şey değil ki o. Valimiz, İçişleri Bakanlığı toplantısına giderken başkanımızı davet etse olur mu? Olmaz. Ama Ankara’da bal gibi İzmir’in meseleleri konuşuldu. Konuşulsun sıkıntı yok ama odalardan belediye başkanına davet gelmemiş olsa dahi ’Orada başkanımız niye yok?’ diye sorulmasını beklerdim. Bu başkanın içten gelen haklı bir sitemiydi" cevabını verdi.

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