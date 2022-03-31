Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin ü
Meclis'te seçim yasası mesaisi: Seçim barajı düşürüldü
TBMM'de görüşülmeye başlanan Seçim Kanunu Teklifi’nin birinci bölümü kabul edildi. Buna göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirilmiş oldu.
Politika 31.03.2022, 09:30
İktidar ortağı AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan 7 madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Temel Kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen teklifin birinci bölümünde yer alan ve kabul edilen maddelere göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek.