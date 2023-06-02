Meclis'te 28. Dönem yemin töreni (canlı)

Mustafa Şentop, 24 Şubat 2019'da devraldığı TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devrettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"27. Dönemde TBMM'nin 29. başkanlığını üstlendim. Cenabıhakk'a, milletimize böyle bir görevde ve böyle bir dönemde hizmet etme imkanı verdiği için şükrediyorum. Meclis Başkanı olarak seçilmemde, beni aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, destek veren tüm milletvekili arkadaşlarımıza, bu dönem boyunca birlikte çalıştığımız bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM'nin bir üyesi olmak çok büyük bir şereftir. TBMM'ye başkanlık yapmak ise çok nadir bir şekilde nasip olacak bir mazhariyettir."



Devlet Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.



ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN



Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.



Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıyor.

Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip ediyor.

KILIÇDAROĞLU VE MUHALEFET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİ AYAĞA KALKMADI

Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.

YEMİN TÖRENİ, BAHÇELİ'NİN ANT İÇMESİ İLE BAŞLADI

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içiyor.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlıyor.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.



Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMARTESİ YEMİN EDECEK



Meclis'te yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.



Cuma günü milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.



Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.