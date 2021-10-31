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Meclis bu hafta ihracatçılarla ilgili kanun teklifi için mesai yapacak

Meclis, bu hafta ihracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Politika 31.10.2021, 13:20
Meclis bu hafta ihracatçılarla ilgili kanun teklifi için mesai yapacak

TBMM(AA) - TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Düzenleme ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için düzenleme yapılacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, kamu bankalarına tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Komisyonların gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, geçen hafta başladığı 2022 bütçesi maratonunu bu hafta da sürdürecek.

Komisyonda yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

Komisyon salı günü Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçelerini görüşecek.

Komisyon çarşamba günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının bütçeleri için mesai yapacak.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri perşembe günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun bütçeleri cuma günü görüşülecek.

Facebook yetkililerinden Meclis'e sunum

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, komisyonunun çalışma, usul ve esasları belirlenecek ve öneriler dinlenecek. Komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerince sunum yapılacak.

Dijital Mecralar Komisyonunun perşembe günkü toplantısında, sosyal ağ sağlayıcı şirketlerden Facebook yetkilileri sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu perşembe günü toplanacak. Komisyonda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, "koruyucu ailelik" konusunda bilgi verecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

#politika
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