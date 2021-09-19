Meclis Başkanı Şentop’tan İspanya’ya ziyaret

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 19-21 Eylül’de İspanya’ya ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Şentop’un İspanya ziyareti, 1994’ten sonra Meclis Başkanı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Dönemin İspanya Senato Başkanı olan Pio Garcia-Escudero, Mart 2015’te TBMM’de ağırlanmıştı.

Şentop, bugün İspanya’da Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar tarafından karşılanacak. Akçapar, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna büyükelçilikte bu akşam yemek verecek. Ziyaretinin ikinci gününde, Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezinde (IE) farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ve IE’nin hocalarından oluşan bir grup katılımcıyla bir araya gelecek olan Şentop, daha sonra İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet ile görüşecek.

Şentop, Temsilciler Meclisi/Senato AB Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile görüşecek olan Şentop, ardından ziyaretin son günü olan 21 Eylül’de Granada ve Cordoba’yı ziyaret edecek.

Heyet, yurda 22 Eylül 2021 çarşamba gününün ilk saatlerinde dönmüş olacak.