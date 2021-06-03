Meclis Başkanı Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun "10 bin dolar alan siyasetçi kim" sorusunun ötesine geçerek kendisini itham eden bir iftirafa bulunduğunu söyleyen Şentop, "Yalan olduğunu bildiği halde böyle bir ithamda bulunmuştur. Bu kişinin siyasi bunaklık içerisinde olduğu veya bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim" dedi.

Şentop, "Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Bunu açıklayacak kişi muhatabıdır. Ben de '10 bin dolar alan kimdir, açıklansın' diyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında koşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedar Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasına değinmiş ve Şentop'a bir çağrı yapmıştı.



Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa 'acaba o da mı alıyor' diye sorulur" ifadelerini kullanmıştı.