Meclis Başkanı Şentop: "(Konsoloslukların kapatılması) Ellerinde somut bir bilgi varsa neden sadece kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar. Türkiye’de yaşayan herkesi ikaz etmeleri lazım"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı ülkelerin büyükelçilerini kapatmasını eleştirerek “Bunların Türkiye’ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tokat’a bir dizi program ve açılışa katılmak üzere geldi. Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (YUBEV) açılışına katılan TBMM Başkanı Şentop, tarihi Sulusokak çarşısını gezdi. Tokat Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi kent meydanı açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımı ile yapıldı. Deveciler hanında düzenlenen törenin ardından Başkan Şentop, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret çıkışında TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının bazı konsoloslukların Türkiye’de geçici süreyle güvenlik nedeniyle kapatılması ilgili sorularına, “Bunların Türkiye’ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim. Bunu daha önce de söyledim. Şimdi bir mantıksız bir durum var ortada. Bir kere açıklama yapıyorlar. Kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar. Bu ülkelerin kendi vatandaşları dışındaki insanlar insan değil mi yani? Bunlar eğer bir güvenlik sorunu gerçekten sahici olarak bir güvenlik sorunu görüyorlarsa ellerinde somut bilgiler varsa niye sadece kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar. Diğer bütün vatandaşları, bu ülkede yaşayan herkesi ikaz etmeleri lazım. Yani ellerindeki bilgi neyse bunu Türkiye’nin yetkili makamlarıyla paylaşmaları lazım. Bunlar gerçek güvenilir bilgilerse. Fakat böyle değil. Bunlar sadece kendi vatandaşlarını ikaz edip güya. Daha sonra da işte işleri, faaliyetleri durduracak adımlar atıyorlar. Böylece Türkiye’de bir güvensizlik ortamı kendilerince bilhassa İstanbul’da uyandırmaya çalışıyorlar. Artık bu numaraları bu tür hamleleri planları, hesapları biz biliyoruz, görüyoruz. Kendi itibarlarını etkileyecek, kendi güvenirliklerini sarsacak işlere bunlar dönüştü artık. Türkiye bu tür hamlelerle bu tür operasyonlarla görecek bir ülke değil artık. Bunu herkesin bilmesi lazım. Eğer samimiyseler, sade kendi vatandaşların değil herkese ikaz etmeliler. Ve ellerinde ne varsa bunu Türkiye’de devletimizin yetkili makamlarıyla paylaşmaları gerekir. Böyle yapmadıkları için demek ki biz şöyle düşünüyoruz. Ellerinde ciddi bir şey yok. Olsa paylaşırlar. Paylaşmadıkları için. Yok. Sadece kendi vatandaşlarını ikaz ettikleri için de bunun bir Türkiye’ye karşı bir operasyon, bir itimatsızlık, güvensizlik havası oluşturmak için yapılmış bir eylem olarak görüyoruz. Bu şekilde bir itibarlı bir devlet işi değil bu” diye cevap verdi.

“İşte seçime de gidilecek. Milletimiz ne derse o olur Türkiye’de”

TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının Amerika, Almanya gibi ülkelerde medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz yazılar çıkartıyorlar. Seçim yanaştıkça özellikle bu tür oyun bu tür oyunlarda dış medyada görüyoruz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?” şeklindeki sorusuna ise “Türkiye yirmi yıldan beri Türkiye’nin en büyük kazanımı bu. Artık dışarıdan kumandayla operasyonlarla Siyasi hayatına yön verilen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Zaten bunu beceremedikleri, başaramadıkları için on beş Temmuz’da iki bin on altıda hain darbe teşebbüsünün arkasında durdular. O gece hatırlayacaksınız. Tablo onlara göre netleşene kadar bir açıklama yapmadılar taraflara itidal tavsiye ediyoruz açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri’nin en üst yöneticisinin ağzından yapılmış bir açıklamaydı. Ne tarafı? Anayasal düzen var bir tarafta. Halkın oylarıyla seçilmiş. Anayasal bir yönetim var. Bir de ona karşı hareket geçen bir eşkıya örgütü çetesi var. Böyle iki taraf varmış gibi. Nasıl bir açıklama yapabiliyorsunuz? Şimdi beklentileri oydu ve son hamleleri oydu. Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin devlete, anayasal düzene sahip çıkmasıyla beraber bu operasyon önlenmiştir, yapanlardan alaşağı edilmişlerdir. Türkiye dışarıdan alınan kararlarla, yapılan planlarla siyasetine, istikametine yön verilecek bir ülke değildir artık, milletimizdir bu konuda karar verici olan. İşte seçime de gidilecek. Milletimiz ne derse o olur Türkiye’de. Ama milletimiz de bu tür hain niyetlerin planların, operasyonların, iş birliklerinin farkındadır” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şenop, açıklamalarının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti.