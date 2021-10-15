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Meclis Başkanı Şentop Çankırı’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi programa katılmak için Çankırı’ya geldi.

Politika 15.10.2021, 13:38
Meclis Başkanı Şentop Çankırı’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi programa katılmak için Çankırı’ya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankırı’yı ziyaret etti. Şentop’un Çankırı’daki ilk durağı, Çankırı Belediyesi oldu. Müze önünde karşılanan TBMM Başkanı Şentop, Çankırı Belediyesi şeref defterini imzaladı. Çankırı Belediyesi ziyaretinin ardından, cuma namazını kılmak üzere Sultan Süleyman Camiine gitti.

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