Meclis Başkanı Şentop: "Akıllı telefonların bombardımanında olan çocuklarımız, siz öğretmenlerin rehberliğine çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 İlden Öğretmenleri kabul etti