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Meclis Başkanı Şentop: "Akıllı telefonların bombardımanında olan çocuklarımız, siz öğretmenlerin rehberliğine çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır"
Meclis Başkanı Şentop: "Akıllı telefonların bombardımanında olan çocuklarımız, siz öğretmenlerin rehberliğine çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır"
Politika 24.11.2021, 13:15
Meclis Başkanı Şentop: "Akıllı telefonların bombardımanında olan çocuklarımız, siz öğretmenlerin rehberliğine çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 İlden Öğretmenleri kabul etti