Meclis Başkanı Şentop: " (1915 TEKLİFİ) Bunu iade ettik zira TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz"

Meclis Başkanı Şentop: "Bunu iade ettik zira TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz"

- "Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içinden değil Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir"