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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin açıklama
Meclis Başkanı Şentop: " (1915 TEKLİFİ) Bunu iade ettik zira TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz"
Meclis Başkanı Şentop: "Bunu iade ettik zira TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz"
Politika 24.04.2022, 13:30
Meclis Başkanı Şentop: "Bunu iade ettik zira TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz"
- "Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içinden değil Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir"