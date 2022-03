Mariupol’deki tiyatro binası saldırısında can kaybı 300 olarak açıklandı

Rusya tarafından Ukrayna’nın Mariupol kentindeki tiyatro binasına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 300 olarak açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna’da sivil can kayıpları da artıyor. Rus birlikleri tarafından 16 Mart’ta Ukrayna’nın Mariupol kentindeki tiyatro salonunun vurulmasının ardından can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Onlarca kişinin enkaz altında kaldığı olayda can kaybı ile ilgili Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 300 olduğu kaydedilerek, “Maalesef güne kötü bir haberle başlıyoruz. Mariupol Drama Tiyatrosu’nun geçtiğimiz haftalarda Rus uçağı tarafından bombalanması sonucu yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hala bu dehşete inanmak istemiyoruz. Binaları restore edebileceğiz ama dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı ve yakınlarımızı asla geri getirmeyeceğiz” denildi.