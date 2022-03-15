Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Rus yetkililerinden onay beklediğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir."