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Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko; "Rus birliklerinin Mariupol’da kullandığı tüm silahlar yasaklı silahlar”

Ukrayna’nın Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol’de kontrolü sağladığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Rusların kente yasaklı silahlarla saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.

Politika 27.03.2022, 04:39
Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko; "Rus birliklerinin Mariupol’da kullandığı tüm silahlar yasaklı silahlar”

Ukrayna’nın Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol’de kontrolü sağladığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Rusların kente yasaklı silahlarla saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları artarak devam ederken, Ukrayna’nın Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko Ukrayna basınına verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna saldırılarında en çok konuşulan Mariupol kentiyle ilgili son durumu anlattı. Rusya’nın Mariupol kentinde kontrolü sağladığına yönelik açıklamaları yalanlayan Boyçenko, "Ukrayna bayrağı kentin üzerinde dalgalanıyor. Bugün Mariupol, bir Ukrayna kenti olmaya devam ediyor. Ordumuz gelecekte de böyle kalması için her şeyi yapıyor. Kentimiz için çok şiddetli savaşlar var. Mariupol, savaşın 5. gününden beri kuşatılmış durumda. Rus ordusunun en önemli askerleri kente gönderildi ama 1 aydan fazla süredir kahramanlarımız kenti savunuyor. Rusların kontrol altında tuttuğu noktalar kentin dışındaki gettolar. Saldırıların 30. gününde kentin derinliklerine girdiler ama kent şuan hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde" ifadelerini kullandı.

"Ruslar elektrikleri ve suyumuzu kestiler"

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatının ilk günlerinden itibaren Mariupol kentinde yaşananları anlatan Boyçenko, "İlk hafta kentteki 15 elektrik hattını imha ettiler. Savaşın 5. gününden itibaren elektriği geri getirmeye çalıştık ama 7. gün yine elektriksiz kaldık. İşgalciler su kaynaklarımızın farkındaydılar. Savaşın aktif aşaması başlamadan bile içme suyu kaynağımızın yüzde 70’ini yok ettiler. Mariupol kentine su basan pompayı imha ettiler. Bizim yedek su depomuzun girişlerini kapattılar. Böylece savaşın 9. gününden itibaren tamamen susuz kaldık. Bir sonraki aşamada ise 21 Mart’ta tüm iletişim araçlarımızın bağlantısını kestiler. Daha sonrasında kente sessizlik hakim oldu. Kent halkı dışarıda ne olup bittiğine dair bilgi alamadı" ifadelerini kaydetti. Muhabirin, kent halkının susuz bir şekilde nasıl ayakta kaldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Boyçenko, "Kamu ekiplerinin çalışmasının mümkün olduğu zamanlarda tankerlerle su getirdik. Kar erittik ve yağmur suyu biriktirdik. Su kuyrukları kilometrelerce uzunluktaydı" şeklinde konuştu.

"Ruslar tüm yasaklı silahları kullandı"

Rus ordusu tarafından kente yapılan saldırıları da anlatan Boyçenko, "Savaşın 5-6. gününden itibaren işgalciler roket ve top atışlarıyla sürekli ateş ettiler. Mariupol kentinin savunmasını kırmakta zorlandıkları anda uçaklarla saldırmaya başladılar. Önce 2 uçak gönderdiler, sonra 5 uçakla kenti bombaladılar. Sonra bunun da işe yaramayacağını anladılar. Sonra 4 gemi ile Azak Denizi’nden kenti vurmaya başladılar. Hava savunmamız yoktu ama kahramanlarımız 2 uçak düşürdü. Uçaklarla saldırı savaşın 3. haftasında başladı. Kırım’dan kalkan uçaklar her yarım saatte bir kenti bombalıyor. Doğum hastanesine saldırdılar. Ölü ve yaralılar vardı. Drama tiyatrosu saldırısında 300’den fazla kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Muhabirin, Mariupol’de Ruslar tarafından fosfor bombaları kullanıp kullanmadığı sorusunu yanıtlayan Boychenko, "Rus birliklerinin Mariupol’da kullandığı tüm silahların yasak olduğunu kesin olarak söyleyebilirim" dedi.

"Kentte binlerce kişi öldü"

Muhabirin son olarak kentte 2 bin 187 sivilin öldüğünün açıklanmasının ardından bu rakamın artıp artmadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Boyçenko, "Kimseyi korkutmak ıstemiyorum. Bu rakamın şimdiden çok daha yüksek olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Binlerce kişi. Bombardıman hiç durmadı. Ölüleri parklara ve evlerin avlularına gömdük" diye konuştu. Boyçenko ayrıca savaştan önce 540 bin olan kent nüfusunun sivil tahliyelerin ardından 100 binin altına düştüğünün de sözlerine ekledi.

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