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Mansur Yavaş’tan İYİ Parti Lideri Akşener’e bayram öncesi ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Kurban Bayramı öncesi ziyarette bulundu.

Politika 05.07.2022, 14:50
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti Lideri Akşener’e bayram öncesi ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Kurban Bayramı öncesi ziyarette bulundu.

Kurban Bayramı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı İYİ Parti Genel Merkezi’nde makamında kabul etti. Görüşmede İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan Beker de yer aldı.

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