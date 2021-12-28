Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’dan ‘Ankara’nın Taşına Bak’ türküsü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’Ankara’nın Taşına Bak’ türküsünü seslendirdi.

CHP’li büyükşehir belediye başkanları Ankara’da toplandı. CHP Genel Merkezinde bir araya gelen 11 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Toplantı nedeniyle Ankara’da bulunan CHP’li başkanlar, sahnede türkü de söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o anları, "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Yavaş ve İmamoğlu’na ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.