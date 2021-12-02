Mansur Yavaş'tan tehditlere sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta Ankara'daki Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin soruya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, “Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir” demişti.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİMİZ YOK"

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: