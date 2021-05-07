Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na destek: ''Adalet yara alıyor!''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, KRT TV’de Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun “Ellerini arkasına bağlayarak türbe gezmesinin” suç unsuru kabul edilerek hakkında ön inceleme başlatılmasını eleştirdi. Yavaş, “Adalet yara alıyor. Hükümet yara alıyor bu tür davranışlardan. ‘Canım şimdi bu da suç mu?’ E bunu dedirttiğiniz zaman zaten adaletten ayrılıyorsunuz” diye konuştu. Yavaş’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Tabii ki böyle bir suç olmaz, ama sanırım orada bakanlığın bir dikkatsizliği oldu diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir. E şimdi kalkıp da rakibinizin yararlanacağı bir şeyi siz de yapmak istemezsiniz normalde. Fakat adalet yara alıyor. Hükümet yara alıyor bu tür davranışlardan. Canım şimdi bu da suç mu? E bunu dedirttiğiniz zaman zaten adaletten ayrılıyorsunuz. Peki kimi yaralar bu? Hükümeti yaralar. Ben kasıtlı yapıldığını düşünmüyorum. Dikkatsizlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü, böyle bir şikayet geldiği zaman herhalde onu çıkarıp başka şikayetler varsa onu ayırıp da yapmaları lazım. Ama gündeme düştüğü şu açıdan iyi oldu. En azından bir şikayet üzerinden bir işlem yapılırken daha dikkatli olunacaktır. Olur olmadık şeylerle de belediye başkanından ifade istenmesi de hoş bir şey değil. Sizi rahatsız ediyor. Hani bir olay olur, vukuat olur. Onu soruşturmaya gelirler. Siz dersiniz ki, ‘olay şöyle olmuştur’ ona hiç itirazım yok. Ama ortada aslı yok, astarı yok e böyle bir şey var bu niye böyle oldu? Olay yok ortada. Olmayan bir şeyin soruşturulması insanı üzüyor.

“ÇÜNKÜ YORMAMAK LAZIM ÇALIŞAN İNSANLARI, HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN”

Orada bakanlıktaki arkadaş onu sevk etmiş. Dikkat etse bunu mutlaka sormayacaktır. Normalde sormaması lazım. Hani el arkada da gezer. Yerine göre insan, bazen bakıyorsun olmayacak yerlerde bacak bacak üstüne attığınızın farkına varmıyorsunuz. Ben bunu da iyiye yoralım diyorum, en azından bundan sonra belediye başkanları hakkında. Çünkü yormamak lazım çalışan insanları, hangi partiden olursa olsun. Dediğim gibi bir hata yaparsanız tabii ki soruşturulacaktır. Ama olmayan, imza olmayan, hayali şikayetlere de dikkat etmekte fayda var."