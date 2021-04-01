Mansur Yavaş; 'Cumhurbaşkanıyla görüştüm, Ankara'nın sorunlarının yüzde 50 si çözüldü'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanlığı ile aranız nasıl? Bakanlarla işiniz olmak zorunda. Nasıl yürüyor işler?" sorusuna, "Benim kimseyle sorunum yok. Kimseyle küs olma hakkım yok. Bakıyorum kim bana nasıl yaklaşıyorsa ben de ona göre yaklaşıyorum" yanıtını verdi.

Mansur Yavaş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Yavaş, Altaylı'nın, "Bakanlarla aranız nasıl? Merkezi hükümetle büyükşehirler arasında sıkıntı olduğunu hep gördük. Cumhurbaşkanlığı ile aranız nasıl? Bakanlarla işiniz olmak zorunda. Nasıl yürüyor işler?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Benim kimseyle sorunum yok. Kimseyle küs olma hakkım yok. Bakıyorum kim bana nasıl yaklaşıyorsa ben de ona göre yaklaşıyorum. Yazılı olarak talebimi iletiyorum. Yaparsa eyvallah, Allah razı olsun. Yapmazsa Ankara halkına eziyet etmiş olur, onun vebali de ona yeter. Oy vermeyenleri üzmeyeceğiz demiştik. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ankara'nın 22 acil problemini anlattım. Bunların yüzde 50'den fazlası çözüldü. Ne oldu? Ankara kazandı. Benim önceliklerim belli. Musluktan herkesin suyu akacak. İlçelerin hepsine oraya has istihdam yaratan tesis yapalım. Belediye başkanlarına sesleniyorum. Kimseden çıt yok. Gelin siz bana yol gösterin temeli beraber atalım diyorum. Benden bir şey isteyen hiçbir belediye başkanını geri çevirmiş değilim."

"ŞU FAİZLERLE KREDİ KULLANMAK AKIL KÂRI DEĞİL"

Yavaş ayrıca, "Atamalarınız engellendi. Belediye şirketlerine yönetici atayamadınız.Borçlanma yetkiniz kısıtlandı. Bu sorunlar çözüldü mü?" sorusunu da cevap verdi. Yavaş, şöyle konuştu:

"Biz seçildik geldik. Muhalefet üyeleri bizden şunu istedi. Polatlılar önce su getirin dediler. Eyvallah dedik. Kredi verin denilince reddedildi. Sonradan kredi çıktı ama 1 yıl sonra çıktı. İstasyon caddesine yeni başlayabildik. Polatlı'nın su işine 1 yıl önce başlayabilirdik. İlçe belediyelerinden olup da kredi çekmeyen bir belediye var. Bizim seçilmiş belediye başkanına karşı tavırları hiç hoş değil. Ankara halkını cezalandıramazlar. Benim rakibim seçimlerden önce belediyeye borçla başlayacaksınız diyordu. İlk aydan itibaren maaş ödeyemezsiniz dedi. Şimdiye kadar 1 kuruş çalışanımızın alacağı yok. Memurlarımıza ikramiye destek primleri verdik. Gayet güzel yönetiyoruz belediyeyi. İşçilerin hiçbiri maça, siyasi parti toplantısına getirilmiyor. Seçildiğim ay sendika genelgesi yayınladım. Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak dedim. Özgürce herkes kendi sendikasını seçiyor. 3 milyar lirayı nereye harcadık? Harcanan para nedir? Mansur Yavaş ne kadar kredi çekmiş peki? Kredi çekme iznini aldım ama kullanmadım. 1,5-2 ay önce bütçe konuşmasında 1 kuruş kredi kullanmadığımı belirttim. Açık ihale yapıyoruz. 1250 tane ihalemiz YouTube'da var. İsteyen hangi ihaleye bakmak istiyorsa bakabiliyor.

Bizim davetiye ile yaptıklarımız da canlı yayında yayınlanacak dedik. Yayınlanmayan hakkında 7-8 teftiş olacak. Geldiğimizde 11 milyar TL borcumuz vardı. 2 milyar 235 milyon eski dönemin borcunu ödedik. Rutin hizmetleri kredi almadan gerçekleştirdik. Denetim komisyonunda çoğunluk sizde, ne yaptığımızı biliyorsunuz. Bütçeyi hazırlarken 550 kuruluşa yazı yazdık. Tamamı web sayfamızda yayınlanıyor. Normal vatandaş ödediği paraların nerelere harcandığını tıkır tıkır görüyor. Bundan dolayı şeffaflık ödülü aldık. Bu arada projelerimiz için kredi almamız lazım. Yabancı kuruluşlar hemen vermiyorlar. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fich kredibilitesi en yüksek belediye olarak ilan edildik. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Ben şatafattan uzak her şeyi şeffaf idare ediyorum. Ben kendi paramı harcamıyorum, halkın parasını açık, şeffaf herkesin göreceği şekilde yayınlıyorum. Türkiye'ye bu konuda örnek olacağız.

Belediyelerde gözle görülmeyen bir şey vardır. Doğrudan temin diye bir şey vardır. Belediye direkt alım yapabilir. Bizim belediyemizde öyle değil. Bütçemizin içerisinde doğrudan temin 1.7 milyar tuttu. 15 şirket var, bir sürü alım yapıyor. Bir program satın aldık. İnternetten giriyorlar, ne alacaklarsa onu bildiriyorlar, aynı anda 300 kişiden teklif geliyor. Kimse birbirini görmüyor. Alırken o firmanın daha önce taahhütlerini yerine getirip, getirmediğini görüyorsunuz.

3 milyar kredi kullandığım ispatlansın hemen belediyeyi bırakırım. Kredi kullanma yetkisini neden aldık peki? Pandemi dönemi var, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz diye... Şu faizlerle kredi kullanmak akıl kârı değil."