Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı, salonda alkış kıyamet koptu!

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki tartışmalar da devam ederken; adayla ilgili olay iddialı bir açıklamada bulundu.

Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu. Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ SÖZLERİ UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Törende konuşan Mansur Yavaş, “Kadınlar lokali, spor tesisi, seyir alanı, gençlik merkezi, ekolojik tenis kortları, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları bu projede yer alacak. Ama gördüğünüz gibi ticari hiçbir şey yok Sayın Genel Başkanım. Parklar halkındır. Tamamen halka açık, kendi piknik sepetleriyle birlikte gelip istedikleri gibi buradan yaralanacaklar. Şeffaf ihale sonucunda emsallerin 3’te 1’i fiyatına, sözleşme bedeliyle bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.