Manisa’daki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullandı

Manisa’da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan’da düzenlenen erken genel seçimler için sandık başına gitti.

Bulgaristan’da vatandaşlar 2 yıl içerisinde 5. kez sandık başına gitti. Bulgaristan’daki erken genel seçimler için Türkiye’de toplam 24 ilde 162 sandık kuruldu. Türkiye’de yaşayan ve oy verme hakkına sahip 700 bin çifte vatandaş, sandık başına gitti. Bu çerçevede 5 bin seçmeni bulunan Manisa’da da 3 sandıkta oy kullanma işlemi yapılıyor. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Daha sonra oy kullanma işlemi gerçekleştirdi. Oyunu kullandıktan sonra seçimler hakkında bilgi veren Manisa Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu, "2,5 senede 5. seçim. Maalesef hükümet kurulamıyor, bir hükümet boşluğu var. Biz vatandaşlar olarak oyumuzu kullanıyoruz. Türkiye’de 24 ilde 162 sandıkta toplam oy kullanması gereken 300 bin seçmen var ama ne kadarı seçime gider bilemiyoruz. Bu 5’inci seçim, iyi bir katılım bekliyoruz. Bu sefer hükümetin kurulacağını düşünüyoruz. Herkesi sandığa davet ediyoruz. Gelsinler sandığa, kimliğe sahip çıksınlar. O pasaportun değerini bilsinler. Manisa’da Akmescit, Karaağaçlı ve Güzelyurt mahallelerinde 3 sandık var, yaklaşık 5 bin seçmen var. Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 36 milletvekili var. Diğer partilerde de bir iki tane Türk milletvekili bulunuyor. Ancak bu hareket daha çok Türklerin hakkını savunmakta ve aramakta, bizde açık söylemek gerekirse onlara destek oluyoruz. Hedefimiz 40 milletvekili. Yüzde 20’yi bulursak, hükümette etkili olacağız. Görülüyor ki biz olmadan hükümet olmuyor. Bizi istemedikleri için hükümet kurulamıyor. Biz olmadan hükümet olmaz” dedi.

Oy kullanmaya gelen çifte vatandaş Mustafa Kader ise "Bugün insanlar konuşuyor ama tekrar milletvekili oranımızı yukarıya çıkaramadığımız takdirde 1989 öncesini yaşamayacağımızın garantisi yok. Bu nedenle Bulgaristan’da yaşayan biz Türk ve Müslümanlar olarak çok farklı bir çalışma içerisinde olmalıyız. Hak ve Özgürlükler Partisi’ne sahip çıkmak zorundayız. O nedenle de bugün insanlarımız 80’in üzerinde dedelerimiz, ninelerimiz oy kullanmaya geliyorlar ve bunu severek yapıyorlar. Buraya zorla kimseyi getirmiyoruz. Bugün oy oranımızı daha önceki tarihlerde olduğu gibi 3 binlere çıkarabilirsek, biz Türkiye genelinden giden oylarla Bulgaristan’da 10 taneden fazla milletvekili çıkarma şansımız var" diye konuştu.