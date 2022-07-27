Mamak Belediye Başkanı Köse: "ANKAPARK’ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız”

Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, AK Partili meclis üyeleri ile birlikte 18 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK’ta basın açıklaması yaptı. Köse, "ANKAPARK’ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Maliyeti 801 milyon dolar olan ve 18 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK’ta basın açıklaması düzenleyen Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, parkın bu hale gelmesinde sorumlu olan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, ”2019 Mart ayında açıldığında ANKAPARK, yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük parkıydı. Şu an gördüğümüz manzarada ise ANKAPARK bir bölümü ile aslında hayalet bir parka dönüştürülmeye çalışılmış. ANKAPARK’a yapılan yatırım ve Ankaralı hemşerilerimizin milyonları ve milli servet çürütülmüş ve heba edilmiş durumda. Burada tam bir ihmal ve iş bilmezlik ile oluşan kamu zararı söz konusudur. ANKAPARK’ta oluşan bu kamu

zararının bir an evvel tespit edilerek sorumluların adalet önünde hesap vermesi lazım. Avrupa’nın en büyük tema parkı olarak inşa edilen ve hizmete açılan, aylarca yüz binlerce insanın gelip ziyaret ettiği ANKAPARK’ın enkaz haline getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tır. Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde bir önerge vererek, komisyon marifeti ile ANKAPARK’ta oluşan zararın tam olarak tespit edilmesi ve sorumluların cezalandırılması açısından oluşan kamu zararının ödenmesi konusunda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Sürekli güvenlik kameralarıyla izlenen tesis içerisinde hırsızlık olayları nasıl olur”

ANKAPARK’ta yaşanan hırsızlık olaylarına da değinen Köse, “Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi maalesef enkaz edebiyatı yaparak ANKAPARK’ı enkaza çevirmiştir. Mansur Yavaş, verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı gibi milli servet olarak inşa edilen ANKAPARK gibi böylesine devasa bir projeyi maalesef siyasi hırsı uğruna devri sabık haline dönüştürerek enkaz haline dönüştürmüştür. Buradaki tüm oyuncaklar ve tüm donanımlar Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilerek buraya koyulmuştur. Burada tahrip edilen donanımların tamamı aslında tescillidir ve önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ve devamında da Atatürk Orman Çiftliği’nin malıdır, aslında burası milletin malıdır. ANKAPARK’taki oyuncaklar ve donanımlar bu süreçte en azından korunmalıydı. Burada bulunan malzemelerin doğal ortamdan etkilendiğini ifade ediyorlar. Doğal ortamdan etkilenmesinin önüne geçilmeliydi. Özellikle dışarıda bulunan oyuncaklar yağmurdan, kardan ve güneşten etkilenmemeleri için çok basit tedbirler alınabilirdi. ANKAPARK’ta çok sayıda hırsızlık olduğunu kendileri ifade ettiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Güvenlik tarafından 24 saat korunan ve güvenlik kameralarıyla izlenen böyle bir tesis içerisinde nasıl olur da hırsızlık olayları olur bunu anlamak mümkün değil. Bununla ilgili bir araştırma önerisi vereceğiz” dedi.

Açık otobüsle ANKAPARK içerisinde incelemelerde bulunan Başkan Köse, basın açıklamasının ardından AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte parkın bir kısmını da yürüyerek gezdi.