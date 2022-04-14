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Mali’nin Ankara Büyükelçisi Coulibaly’yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali’nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly’yi kabul etti.
Politika 14.04.2022, 16:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali’nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Coulibaly, Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Coulibaly’nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.