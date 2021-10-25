Mali’deki geçiş hükümeti ECOWAS elçisini sınır dışı etti

Mali’de geçiş hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Elçisi Hamidou Boly’i sınır dışı ederek, ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi.

Batı Afrika ülkesi Mali’de geçtiğimiz sene gerçekleştirilen darbenin ardından kurulan geçiş hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Elçisi Hamidou Boly’i sınır dışı ederek, ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boly’nin sınır dışı edilmesine gerekçe olarak "statüsüyle bağdaşmayan eylemler" gösterilerek, "Mali, ECOWAS ile diyaloğu sürdürme ve geçişin başarısı için birlikte çalışma konusundaki istekliliğini yineliyor" denildi.

Mali’de ordunun 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Ndaw, Başbakanı Ouane ve Savunma Bakanı Doucoure tutuklanmış ve ülkede ikinci darbe yapılmıştı. Ardından darbelere öncülük eden Assimi Goita, geçici devlet başkanı olmuştu.