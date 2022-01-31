Mali’deki Fransa büyükelçisine 72 saat süre

Mali Dışişleri Bakanlığı’na çağırılan Fransa’nın Bamako büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi.

Fransa’nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian tarafından son günlerde yapılan Mali’deki geçiş hükümetine ilişkin açıklamaların tepki çekmesi üzerine Mali Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. İki ülke arasında aylardır süren gerilim nedeniyle bakanlığa çağırılan Meyer’den 72 saat içerisinde Mali topraklarını terk etmesi istendi.

Fransız Dışişleri Bakanı le Drian, Mali’deki geçiş dönemi hükümetini "kanunsuzlar" olarak nitelendirmişti.