Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda oylanan tezkere kabul edildi.

Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi

Lübnan'a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Lübnan'a asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Yapılan oylamada Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.