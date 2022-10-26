Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mali ve Orta Afrika’da bulunmasına yönelik tezkere kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Mali Orta Afrika Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda tezkere kabul edildi. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika’da icra ettiği harekat ve misyonlara katılımının 1 yıl daha uzatılmış oldu.