Malezya’nın yeni Başbakanı Enver İbrahim yemin etti

Malezya’da düzenlenen genel seçimin ardından Kral Sultan Abdullah Şah tarafından hükümeti kurma görevi verilen Enver İbrahim yemin ederek göreve başladı.

Malezya’da geçtiğimiz cumartesi günü yapılan 15. genel seçimin ardından Kral Sultan Abdullah Şah tarafından hükümeti kurma görevi verilen Enver İbrahim yemin ederek göreve başladı. İbrahim yemin etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Allah’a şükür, Malezya halkını bekleyen bir değişiklik gördük. İyi yönetimden, yolsuzlukla mücadeleden, yargı bağımsızlığından ve Malezyalıların refahından asla taviz vermeyeceğiz" dedi. İbrahim’in lideri olduğu Umut İttifakı (PH) cumartesi günü düzenlenen seçimlerde 82 sandalye kazanarak, hükümetin kurulabilmesi için gereken salt çoğunluğun gerisinde kaldı. İbrahim’in mecliste salt çoğunluğu sağlamak için kiminle koalisyona gireceği ve yeni hükümetin nasıl bir şekil alacağı henüz belli değil.

Malezya’da 2015’den 2018’e kadar hapis yatan 75 yaşındaki eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefet lideri 75 yaşındaki İbrahim, 1990’dan bu yana devam eden siyasi mücadelesini yıllar sonra kazanmış oldu.

Ülkede 222 sandalyeli parlamentoda hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut Başbakan İsmail Sabri Yaakob’un başkanı olduğu Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki sağcı siyasi partilerden oluşan iktidardaki Ulusal Cephe (Barisan Nasional-BN) koalisyonu ise 30 sandalyede kalarak en kötü seçim performansını sergilemişti.

Öte yandan, siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Malezya’da son 4 yılda 3 başbakan göreve gelmişti.