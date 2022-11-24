Malezya Kralı Abdullah Şah, hükümeti kurma görevini İbrahim’e verdi

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 15. genel seçimin ardından hükümeti kurma görevini parlamentoda en fazla sandalye kazanan Umut İttifakı (Pakatan Harapan-PH) lideri Enver İbrahim’e verdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya’da geçtiğimiz cumartesi günü yapılan 15. genel seçimin ardından yaşanan siyasi belirsizlik sona eriyor. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, hiçbir tarafın parlamentoda yeterli sayıya ulaşamamasının ardından hükümeti kurma görevini, en fazla sandalye kazanan Umut İttifakı (Pakatan Harapan-PH) lideri Enver İbrahim’e verdi. Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefet lideri 75 yaşındaki İbrahim için yerel saatle 17.00’de yemin töreni düzenleneceği duyuruldu.

PH, Ulusal Cephe’nin (BN) destek vermesi durumunda 112 sandalyeye ulaşabiliyor

Ülkede 222 sandalyeli parlamentoda hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor. İbrahim’in lideri olduğu Umut İttifakı (PH) cumartesi günü düzenlenen seçimlerde 82 sandalye kazanmış, 112 sandalye sayısının gerisinde kalmıştı. Mevcut Başbakan İsmail Sabri Yaakob’un başkanı olduğu Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki sağcı siyasi partilerden oluşan iktidardaki Ulusal Cephe (Barisan Nasional-BN) koalisyonu ise 30 sandalyede kalarak en kötü seçim performansını sergilemişti. BN’nin hükümeti kurmakla görevlendirilen Enver’i desteklemesi durumunda Umut İttifakı (PH), 30 milletvekili bulunan BN ile birlikte parlamentoda 112 sandalye sayısına ulaşabiliyor.

Öte yandan, siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Malezya’da son 4 yılda 3 başbakan göreve gelmişti.