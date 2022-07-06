Malezya Başbakanı Yaakob, Ankara’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşlik ettiği Malezya Başbakanı Yab Dato Sri İsmail Sabri Bin Yaakob, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu.

Malezya Başbakanı Yaakob, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Temasları kapsamında MKE’yi ziyaret eden Yaakob’u, Gazi Fişek Fabrikası’na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı. Fişek üretim hattını gezen, MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 155 mm YAVUZ Obüsü, 105 mm havadan taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN’ı ve 20 mm Yakın Hava Savunma Sistemi’ni inceleyen Yaakob’a faaliyetlere ilişkin brifing verildi.

Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yaakob’a yerli ve milli üretim Milli Piyade Tüfeği hediye etti. Buradan TUSAŞ’a geçen Yaakob, bir sürprizle karşılandı. Kendisini bekleyen Malezyalı öğrencilerle bir süre sohbet eden konuk Başbakan’a faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA’nın gösteri uçuşunu seyreden Yaakob ve Akar daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.