Malazgirt’te binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde tören alanını dolduran binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü kutlamaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Binlerce kişinin coşkuyla doldurduğu ’Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’ tören alanında büyük heyecan yaşanıyor. Ahlat’taki çeşitli etkinlik ve kutlamaların ardından helikopterle şanlı zaferin kutlanacağı Malazgirt’e gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kısa sürede tören alanına gelerek binlerce kişiye hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Cuma Namazını ’Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’ndaki namazgahta kılacak.