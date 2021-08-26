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Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.

Politika 26.08.2021, 10:50
Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.

Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Ahlat’taki çeşitli etkinlik ve kutlamaların ardından helikopterle Malazgirt’e gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuyla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kısa sürede tören alanına gelerek binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.

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