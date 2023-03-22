Malatya’da seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulunun 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvimine göre seçmen listeleri Malatya’da muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçim takviminin açıklanmasının ardından 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimde oy kullanacak seçmenlerin listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Oy kullanacak vatandaşlar mahalle muhtarlıklarından askıya çıkan listeden ya da e- devlet üzerinden isimlerini kontrol edebilecek.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan çifte depremin ardından büyük hasar alan illerin başında gelen Malatya’da da şu sıralar depremzedeler bulundukları mahallelerin muhtarlığına giderek askıya çıkarılan listeyi kontrol ediyor.

Kentte vatandaşların büyük bölümü il dışına çıkarken, birçoğu da ilçelere yerleşti. Kent merkezinde nüfus oranında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, bölgede kalan depremzedeler de 14 Mayıs’ta seçimlerde oylarını kullanmak için muhtarlıklardaki askılarda isimlerinin olup olmadığını kontrol ediyor.